Политик уверена, что параллельно с процессами, которые происходят на базе Минского формата, после выборов президента нужно вернуться к Будапештскому меморандуму.

Возвращение мира в Украину и стратегия восстановления Донбасса – эти вопросы должны быть главными в повестке дня интеллектуальной элиты страны и не могут быть монополизированы властью.

Об этом заявила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко во время Форума «Новый Курс Украины», который сегодня проходит в Киеве.

«Мир нужен Украине как воздух. Война превратилась в ширму для прикрытия коррумпированной, глупой политики властей, в наибольший заработок для нескольких людей. Это то, что сегодня сдерживает мирный процесс и на дает возможности вести реальные переговоры», – подчеркнула Юлия Тимошенко.

Политик уверена, что параллельно с процессами, которые происходят на базе Минского формата, после выборов президента нужно вернуться к Будапештскому меморандуму.

«Я твердо знаю, как и с кем вести переговоры о мире. Мне не помешают чьи-то бизнес-проекты, которые делаются на крови, не помешают никакие кулуарные договоренности, которые сегодня ведутся», – отметила парламентарий.

Тимошенко подчеркнула, что надо «думать о Донбассе не как об оккупированной территории, а как об «украинской земле», помнить о 2 миллионах беженцев, которые «свою защиту и будущее искали в Украине» и тем самым опровергли мифы о «пророссийском Донбассе».

Путь к завершению оккупации, по мнению Тимошенко, лежит через введение миротворцев ООН на условиях Украины.

«Нам надо уже сегодня думать о создании международных фондов для восстановления и развития Донбасса, для возвращения к жизни тех людей, которые нашли временный приют на неоккупированной территории. Ни в коем случае нельзя забыть и о тех, кто положил свое здоровье, жизнь на фронтах в борьбе против агрессора», – подчеркнула Юлия Тимошенко.

«Пока Крым и Донбасс не вернутся в Украину, никто из украинцев не может быть спокойным», – заявила Тимошенко, отвечая на вопросы участников Форума.