Ехануров о контрактной армии, обсуждении в обществе и избыточном имуществе

“На будущей неделе мы начинаем согласовывать новый законопроект о контрактной службе в Вооруженных Силах Украины”. Об этом сегодня сообщил министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ перед началом торжеств в Центральном доме офицеров ВСУ по случаю 8 марта.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, министр сказал: “После того, как Президент Украины провел встречу относительно бюджета, состоялось совещание у премьер-министра. Мы говорили о контрактной армии, а также мотивации прохождения службы по контракту”.

По словам Ю.ЕХАНУРОВА, законопроект, который будет предложен, заключает в себе серьезные новации.

“Нам очень важно, чтобы этот законопроект был обсужден в обществе, чтобы, в первую очередь, свое виденье формирования армии на тех принципах, которые будут предложены в законопроекте, сказали родители и матери, психологи и педагоги”, – подчеркнул глава оборонного ведомства. Кроме того, министр обороны сообщил, что следующее совещание, которое состоится в Кабинете Министров Украины, будет касаться также программ, связанных с автоматизацией деятельности Вооруженных Сил Украины.

Как прибавил глава отечественного ведомства, другие вопросы, по договоренности с премьер-министром, будут рассматриваться по пунктам, в частности, отдельно будет рассматриваться проблема вооружения и военной техники.

“Мы имеем также надежду, что на одном из следующих заседаний правительство снимет все ограничения в работе Государственного департамента избыточного имущества и земель Министерства обороны Украины, что позволит наполнять специальный фонд военного ведомства”, - отметил Ю.ЕХАНУРОВ.