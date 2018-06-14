Скандал вокруг закона об Антикоррупционном суде: Петренко предложил Раде выход из ситуации

Министр убежден, что Верховная Рада может исправить положение закона, главное сейчас - начать конкурс на должности судей ВАС.

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявляет, что норма в законе о Высшем антикоррупционном суде (ВАС) о рассмотрении апелляционных жалоб не обсуждалась на встречах с международными партнерами с участием представителей Министерства юстиции.

Об этом глава Минюста сообщил в социальной сети Facebook по поводу вступления закона «О Высшем антикоррупционном суде» в силу.

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"Что касается дискуссии, которая сегодня развернулась по поводу рассмотрения в рамках апелляции Высшим антикоррупционным судом старых дел и решений местных судов. Данный вопрос не обсуждался на встречах с международными партнерами, в которых принимали участие уполномоченные представители Минюста", - подчеркнул министр.

Петренко убежден, что украинский парламент имеет возможность провести все необходимые дополнительные консультации и исправить положение закона, сделать его более совершенным. "Самое главное сейчас не затягивать процесс подготовки и проведения прозрачного конкурса на позиции судей Высшего антикоррупционного суда. Юридическая база для этого есть", - считает министр.

Также Петренко отметил, что согласно Конституции, парламент должен принять технический закон о создании Высшего антикоррупционного суда.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде (ВАС). Законом установлено, что Высший антикоррупционный суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины.

11 июня закон подписал президент Украины Петр Порошенко, 13 июня текст закона был опубликован в газете "Голос України".

После публикации стало известно, что, согласно закону, апелляционные жалобы на решения судов первой инстанции по делам, переданным НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратурой до момента создания Высшего антикоррупционного суда, будут обжаловаться не в Апелляционной палате ВАС, а в апелляционных судах общей юрисдикции.

Как заявил сегодня, 14 июня, директор НАБУ Артем Сытник, сначала проектом закона было предусмотрено, что решения судов первой инстанции, даже принятые до создания Высшего антикоррупционного суда, будут обжаловаться в Апелляционной палате ВАС, но эту норму изменили перед голосованием.

Как заявил сегодня, 14 июня, директор НАБУ Артем Сытник, изначально проектом закона было предусмотрено, что решения судов первой инстанции, даже принятые к созданию Высшего антикоррупционного суда, будут обжалованы в Апелляционной палате ВАС, но эту норму изменили перед голосованием.