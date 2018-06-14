В ЕС пообещали в течение нескольких дней высказать позицию по тексту закона об Антикоррупционном суде

Глава Представительства Евросоюза в Украине сообщил, что европейские эксперты еще анализируют положения закона о Высшем антикоррупционном суде.

Официальную позицию относительно обнародованного текста закона "О Высшем антикоррупционном суде" Европейский Союз выразит в течение нескольких дней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли сообщил на пресс-конференции в Киеве в рамках пятой встречи парламентско-общественной платформы.

"Мы еще рассматриваем, подробно анализируем этот текст", - сказал он.

"Я думаю, что уже в течение следующих нескольких дней мы выразим официальную позицию с нашими международными партнерами", - сказал Мингарелли.

Также он пообещал, что европейские эксперты обратят внимание на поправку относительно апелляционного обжалования коррупционных дел, подследственных Национальному антикоррупционному бюро, которые сейчас рассматриваются судами первой инстанции.

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«Мы только вчера узнали об этом положении, которое сейчас обсуждается. Конечно, мы его рассмотрим», - сказал Мингарелли.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде (ВАС). Законом установлено, что Высший антикоррупционный суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины.

11 июня закон подписал президент Украины Петр Порошенко, 13 июня текст закона был опубликован в газете "Голос України".

После публикации стало известно, что, согласно закону, апелляционные жалобы на решения судов первой инстанции по делам, переданным НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратурой до момента создания Высшего антикоррупционного суда, будут обжаловаться не в Апелляционной палате ВАС, а в апелляционных судах общей юрисдикции.

Как заявил сегодня, 14 июня, директор НАБУ Артем Сытник, изначально проектом закона было предусмотрено, что решения судов первой инстанции, даже принятые к созданию Высшего антикоррупционного суда, будут обжалованы в Апелляционной палате ВАС, но эту норму изменили перед голосованием.