"Для меня это не стало неожиданностью": Сытник о скандальной "лазейке" в законе об Антикоррупционном суде

По словам директора НАБУ Артема Сытника, изначально проектом закона было предусмотрено, что решения судов первой инстанции, даже принятые до создания Высшего антикоррупционного суда, будут обжалованы в Апелляционной палате ВАС, но эту норму изменили перед голосованием.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник прогнозирует негативную реакцию международных партнеров Украины на норму в законе о Высшем антикоррупционный суд (ВАС) относительно апелляционных жалоб на решения судов первой инстанции.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Сытник выразил журналистам в Киеве перед началом пятой встречи Парламентско-общественной платформы.

Так, на вопрос журналистов, общался ли он с представителями посольств и международными партнерами по поводу этой законодательной нормы, Сытник ответил: «Скажем так, я уверен, что этот нюанс будет замечен всеми, и будет очень негативная реакция по этому поводу со стороны наших международных партнеров».

Также, по словам Сытника, это не было для него неожиданностью.

«Для меня - нет (не было неожиданностью - УНИАН), потому что, когда меня в день голосования, когда проголосовали за закон, спросили, что я думаю, я сказал, что я свое мнение скажу, когда прочту финальный текст (закона). Почитали финальный текст - видим, что не обошлось без определенного обмана и манипуляций. К сожалению, этот момент существенно отдаляет реальную работу этого суда», - сказал Сытник.

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Вместе с тем директор НАБУ уверен, что положение об обжаловании решений судов в Апелляционной палате ВАС еще можно предусмотреть в законодательстве.

«Изначально в проекте была норма, которая предусматривала, что решение суда первой инстанции, даже тех обычных судов, которые сейчас рассматривают эти дела, будут оспариваться в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда. Затем эту норму изменили. Конечно, это огромная проблема, и надеюсь, что... ничего не поздно, можно это все исправить, когда будет голосоваться закон о создании Высшего антикоррупционного суда», - отметил Сытник.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде. Законом установлено, что Высший антикоррупционный суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины.

11 июня закон подписал президент Петр Порошенко, 13 июня текст закона был опубликован в газете «Голос Украины».

После публикации стало известно, что, согласно закону, апелляционные жалобы на решения судов первой инстанции по делам, переданным НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратурой до момента создания Высшего антикоррупционного суда, будут обжалованы не в Апелляционной палате ВАС, а в апелляционных судах общей юрисдикции.

По данным Transparency International Украина, эта поправка не была зачитана председателем парламентского Комитета по вопросам правовой политики и правосудия Русланом Князевичем в сессионном зале перед принятием закона и не обсуждалась на заседании комитета. Также, согласно информации организации, эта норма появилась в тексте поправок в закон, розданном в комитете за час до голосования, и в обнародованном законе.