МИД: концепт и консенсус в "нормандском формате" по миротворцам на Донбассе отсутствует

Заместитель главы МИД считает, что без концепции нельзя достичь компромиссов в вопросе миротворцев.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что на переговорах в рамках "нормандского формата" с участием Украины, Германии, Франции и России консенсус и единая концепция по развертыванию миротворческих сил ООН на Донбассе отсутствуют.

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сказала в эфире «5 канала».

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"Для того чтобы найти какие-то компромиссы, надо сначала иметь какой-то концепт. Можно говорить о разных стадиях, о разном персонале, обо всем остальном, если у вас есть концепт того, что вы хотите достичь и договоренность между сторонами о достижении целей этого концепта. Концепта нет", - заявила дипломат.

"Концепта в "нормандском формате" по миротворческой миссии нет, конечно, что нет и консенсуса", - отметила Зеркаль.

"Лавров продолжает играть в игру, в то, что миротворцы нужны для сопровождения СММ ОБСЕ, при том, что речь идет только сопровождать там, где им будут позволять эти местные "авторитеты" (боевики - УНИАН)", - заявила Зеркаль.

По ее словам, позиция российской стороны о необходимости миротворческих сил для сопровождения наблюдателей ОБСЕ являются шагами назад.

Как сообщал УНИАН, по итогам последней встречи глав внешнеполитических ведомств стран "нормандского формата", которая состоялась 12 июня в Берлине, министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил позицию, что миротворческие силы Организации Объединенных Наций должны получить реальный мандат по разоружению незаконных вооруженных формирований и поиску скрытого тяжелого оружия на всей территории оккупированного Донбасса. По его мнению, полномочия миротворцев не должны ограничиваться только сопровождением Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

При этом Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия против предложения Украины и США, чтобы миссия ООН взяла под контроль оккупированный Донбасс для организации выборов.

В то же время Климкин сказал, что "нормандская четверка" предметно обсудила вопросы развертывания миротворческой миссии ООН.