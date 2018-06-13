В Transparency International призвали убрать из закона об Антикоррупционном суде «спасительную лазейку» для коррупционеров

В тексте закона появилась норма, которая позволит ряду ТОП-коррупционеров избежать ответственности.

Международная организация Transparency International Украина призывает исправить положение об апелляции в законе об Антикоррупционном суде.

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Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном на ее официальном сайте.

В TI заявляют, что апелляция состоится в обход Антикоррупционного суда.

В заявлении отмечается, что апелляции по делам НАБУ, которые сейчас уже рассматриваются в судах, будут проходить в судах общей юрисдикции, а не в апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.

«Такая норма появилась в обнародованном тексте закона. Эта правка была зачитана председателем комитета правовой политики и правосудия Русланом Князевичем в сессионном зале перед принятием закона и не обсуждалась на комитете», - сказано в заявлении.

«Эта норма появилась в тексте правок к закону, розданном в комитете за час до голосования, а сегодня - в уже опубликованном законе.

«Этой нормы также не было в предложенной комитетом редакции сравнительной таблицы ко второму чтению, опубликованной на сайте Верховной Рады», - отмечают в TI.

В заявлении отмечается, что теперь закон предусматривает, что дела НАБУ, рассмотрение которых началось в общих судах первой инстанции, будут завершены так же в общих судах.

«Итак, апелляция состоится в обход Антикоррупционного суда. Однако, согласно предыдущим договоренностям с международными партнерами, апелляция дел, которые сейчас находятся на рассмотрении в общих судах, должна была бы состояться в апелляционной палате Антикоррупционного суда», - подчеркивается в заявлении.

Также в TI цитируют председателя правления «Центра противодействия коррупции» Виталия Шабунина: «Эта норма - это амнистия для всех топ-коррупционеров, чьи дела уже в судах. Это изменение предыдущих договоренностей и текста самого законопроекта прямо перед голосованием. В сравнительной таблице, выложенной на сайте Верховной Рады, этой правки не было, и апелляция должна быть в Антикоррупционном суде. Теперь же дела Николая Мартыненко, Романа Насирова и других одиозных топ-чиновников так и останутся в обычных судах и, как мы понимаем, будут «слиты».

При этом подчеркивается, что «такая норма означает, что ближайшие приговоры против топ-коррупционеров страны украинцы увидят не ранее, чем через 2-3 года, поскольку минимум полгода займет создание Антикоррупционного суда, еще 1,5-2 года в двух инстанциях рассматриваются сами дела, которые только туда попадут».

Исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин подчеркивает, что «необходимо срочно исправить эту ошибку, проголосовав за соответствующие изменения в закон. Принятая норма откладывает вынесение окончательных решений по делам НАБУ еще на несколько лет. Эта норма означает, что президент Украины должен безотлагательно подать изменения в закон и исправить эту ошибку».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде.

Законом устанавливается, что Высший антикоррупционный суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины.

Ключевой претензией международных партнеров и общественных организаций к законопроекту было ограничение роли международных экспертов до рекомендательной функции в процессе отбора и назначения судей. По мнению международных партнеров, включая Международный валютный фонд, полноценная роль международных экспертов в назначении судей является залогом независимости этого суда и его способности эффективно выполнять свои функции.

Законом предусмотрено, что по инициативе не менее трех членов Общественного совета международных экспертов он вместе с Высшей квалификационной комиссией судей рассматривает вопрос соответствия кандидата на должность судьи антикоррупционного суда.

9 июня председатель ВР Андрей Парубий подписал соответствующий закон.

11 июня закон о Высшем антикоррупционном суде был подписан президентом Украины Петром Порошенко.

Сегодня закон о Высшем антикоррупционном суде официально опубликован в газете "Голос Украины".