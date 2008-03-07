В НУ-НС советуют регионалам и коммунистам начать с себя

"Регионалы” прикрывают нежелание снять с себя депутатскую неприкосновенность болтовней о том, что следует снять неприкосновенность и с Президента, и с судей. Принципиальная позиция коалиции демократических сил – начинать нужно из себя. Каждый депутат -“регионал”, каждый депутат-коммунист сейчас должен поименно нажать кнопку за отмену депутатской неприкосновенности”.

Об этом во время рассмотрения в парламенте законопроекта о внесении изменений в ст.80 Конституцию Украины относительно отмены депутатской неприкосновенности сказал лидер фракции Блока “Наша Украина – Народная Самооборона” Вячеслав Кириленко, сообщает сайт НУ-НС.

“Наша официальная позиция заключается в том, чтобы сейчас, в соответствии с п.5 ч.2 ст.141 Регламента ВР проголосовать включение законопроекта в повестку дня с одновременным направление его к Конституционному Суду для предоставления вывода, то есть начать процедуру отмены депутатской неприкосновенности!, - сказал Кириленко.

“Вопрос понятен и обсужден, - отметил он, - зачем задерживать внимание избирателей еще на два или четыре часа голосованием путем вставания 150 членов оппозиции и 226 членов коалиции”. Кириленко призвал депутатов “провести голосование по стандартной процедуре карточками и в 226 голосов принять законопроект, открыв дорогу отмене депутатской неприкосновенности”.