Возле Никишино силы АТО отбили три попытки атак боевиков

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, размещенном на странице в соцсети. "Все попытки фанатов "русского мира" продемонстрировать свою брутальность получили достойный отпор от украинских воинов", - подчеркивается в сообщении.

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В пресс-центре АТО сообщили, что боевики не оставляют попыток атаковать аэропорт Донецка. "Активная оборона наших "киборгов" заставляет врага истерично бросаться в наступление. Применять минометно-артиллерийский огонь и реактивную артиллерию. Каждый такой приступ получает достойный вооруженный отпор", - говорится в сообщении.

"В частности, вблизи населенного пункта Никишино, боевики трижды предпринимали попытки штурмовать укрепленные позиции наших войск. Украинские воины встретили боевиков огнем из всех имеющихся стволов при активной поддержке артиллерии. Враг бежал с поля боя", - подчеркнули в пресс-центре.