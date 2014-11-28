Возле Никишино силы АТО отбили три попытки атак боевиков
За минувшие сутки боевики 47 раз пытались атаковать позиции сил АТО. Все попытки были отбиты украинскими военными.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, размещенном на странице в соцсети. "Все попытки фанатов "русского мира" продемонстрировать свою брутальность получили достойный отпор от украинских воинов", - подчеркивается в сообщении.
Читайте такжеБоевики «ДНР» и силы АТО обменялись пленными в формате «шесть на шесть»
В пресс-центре АТО сообщили, что боевики не оставляют попыток атаковать аэропорт Донецка. "Активная оборона наших "киборгов" заставляет врага истерично бросаться в наступление. Применять минометно-артиллерийский огонь и реактивную артиллерию. Каждый такой приступ получает достойный вооруженный отпор", - говорится в сообщении.
"В частности, вблизи населенного пункта Никишино, боевики трижды предпринимали попытки штурмовать укрепленные позиции наших войск. Украинские воины встретили боевиков огнем из всех имеющихся стволов при активной поддержке артиллерии. Враг бежал с поля боя", - подчеркнули в пресс-центре.