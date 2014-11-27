Ситуация в зоне АТО: боевики атакуют военных по четырем направлениям (карта)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

Читайте такжеБоевики массово оставляют позиции из-за холодов – ИСПо его словам, на Донецком направлении на протяжении суток боевики из реактивных установок «Град» обстреляли позиции украинских военнослужащих возле с. Новокалиново Ясиноватского района. Из артиллерии и минометов террористы обстреливали опорные пункты и блокпосты сил АТО в районе н.п. Авдеевка, Пески, Опытное, Веселое, Красногоровка, Березово, Тарамчук, Новомихайловка. В пригороде Горловки, возле с. Шумы, боевики обстреляли украинские позиции из минометов и зенитных установок.

На Дебальцевском направлении террористы из минометов и стрелкового оружия обстреляли позиции сил АТО возле сел Никишино, Орлово-Ивановка, Малоорловка и возле г. Енакиево.

Читайте такжеПод Докучаевском боевики понесли потери, по ошибке атаковав свои же позицииПо словам Лысенко, растет напряженность возле Первомайска и в районе Бахмутской трассы: из «Градов» террористы обстреляли опорный пункт под Попасной, позиции возле городов Золотое, Горское и поселков Трехизбенка и Фрунзе. Возле с. Крымское опорный пункт и блокпост террористы обстреляли из артиллерии и минометов.

Также из установок «Град» и гранатометов обстреляны позиции сил АТО под Счастьем.

В то же время на Мариупольском направлении боевики из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли позиции сил АТО возле сел Гранитное и Богдановка. "Ситуация в Мариуполе спокойная, городские службы работают в штатном режиме", - отметил Лысенко.