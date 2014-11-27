Украинские "киборги" отбили атаку боевиков на аэропорт Донецка

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "Наибольшую активность вражеские силы проявляли на первомайском, луганском, донецком и дебальцевском направлениях", - уточняется в сообщении.

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В частности в Луганской области напряженная ситуация остается в таких населенных пунктах: Попасное, Золотое, Горное, Чернухино, Фрунзе, Станично-Луганское, Крымское, Счастья, Предельское, Верхняя Ольховая, Трехизбенка, Ольхово, Макарово.

В Донецкой области населенные пункты Авдеевка, Веселое, Новокалиново, Новомихайловка, Пески, Опытное, Красногоровка, Химик, Березовый, Полтавское, Шумы, Малоорловка, Орлово-Ивановка, Никишено, Каменка, Дебальцево.

"Силы АТО действовали результативно во время обороны стратегически важных объектов в районе аэропорта "Донецк". Украинские "киборги" успешно отбили атаку противника", - говорится в сообщении пресс-центра.

Также сообщается, что на мариупольском плацдарме активных действий со стороны боевиков не зафиксировано. "Наши войска проводят поисково-ударные действия в определенных районах с целью локализации и уничтожения незаконных вооруженных формирований", - отметили в пресс-центре.