Украинские "киборги" отбили атаку боевиков на аэропорт Донецка
За прошедшие сутки зафиксировано 50 нарушений боевиками условий режима прекращения огня. Также украинские "киборги" отбили атаку боевиков на аэропорт Донецка.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "Наибольшую активность вражеские силы проявляли на первомайском, луганском, донецком и дебальцевском направлениях", - уточняется в сообщении.
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В частности в Луганской области напряженная ситуация остается в таких населенных пунктах: Попасное, Золотое, Горное, Чернухино, Фрунзе, Станично-Луганское, Крымское, Счастья, Предельское, Верхняя Ольховая, Трехизбенка, Ольхово, Макарово.
В Донецкой области населенные пункты Авдеевка, Веселое, Новокалиново, Новомихайловка, Пески, Опытное, Красногоровка, Химик, Березовый, Полтавское, Шумы, Малоорловка, Орлово-Ивановка, Никишено, Каменка, Дебальцево.
"Силы АТО действовали результативно во время обороны стратегически важных объектов в районе аэропорта "Донецк". Украинские "киборги" успешно отбили атаку противника", - говорится в сообщении пресс-центра.
Также сообщается, что на мариупольском плацдарме активных действий со стороны боевиков не зафиксировано. "Наши войска проводят поисково-ударные действия в определенных районах с целью локализации и уничтожения незаконных вооруженных формирований", - отметили в пресс-центре.