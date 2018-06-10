Сенцов борется за права и свободу своей страны - Шовковский (видео)

На защиту украинского режиссера выступил легендарный футболист.

Слово в защиту политзаключенного Олега Сенцова сказал экс-голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский.

Он попросил украинцев поддержать пленника Кремля, говорится в сюжете ТСН.

"Хочу сказать слова поддержки Олегу Сенцову – нашему украинцу, режиссеру, который уже 4 года находится в тюрьме на территории Российской Федерации. Олег объявил бессрочную голодовку, голодовку в поддержку всех политзаключенных. И я хочу поддержать его, хочу, чтобы эта ситуация быстрее разрешилась, чтобы он оказался в кругу своих близких, своих родных, тех, кто его любит, кто его ждет здесь, в Украине", - сказал футболист.

"Хочу попросить, чтобы поддержала его наша Украина, потому что человек борется за свою свободу, за права и свободу своей страны", - добавил Шовковский.

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Днем ранее поддержать заложника вызвался актер Виктор Андриенко.

"Ему от нас нужно только одно – поддержка, правильно ли он поступает. Он понимает, что он поступает правильно, но он должен быть не один. Давайте поддержим Олега", - предложил он.