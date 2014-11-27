Порошенко не ждет Третьей мировой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил, выступая в Верховной Раде с внеочередным посланием о внешнем и внутреннем положении Украины.

«Третьей мировой войной нас пугать не надо. На самом деле начинать ее никто не собирается», - сказал он.

Читайте такжеУ Порошенко опровергли "угрозы Путина" начать наступление«План тихой ликвидации Украины, мы, как Народ Украины - сорвали год назад!»,- подчеркнул глава государства.