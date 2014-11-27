Порошенко не ждет Третьей мировой
14:54, 27 ноября 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко считает, что никто не собирается начинать третью мировую войну.
Порошенко рассказал о вероятности третьей мировой / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил, выступая в Верховной Раде с внеочередным посланием о внешнем и внутреннем положении Украины.
«Третьей мировой войной нас пугать не надо. На самом деле начинать ее никто не собирается», - сказал он.
Читайте такжеУ Порошенко опровергли "угрозы Путина" начать наступление«План тихой ликвидации Украины, мы, как Народ Украины - сорвали год назад!»,- подчеркнул глава государства.
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