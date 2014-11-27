Парламент образовал Счетную комиссию

Как передает корреспондент УНИАН, за это постановление (№1005) проголосовали 393 народных депутата из 414, зарегистрированных в сессионном зале.

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Таким образом, в состав Счетной комиссии избраны от "Блока Петра Порошенко" - Владимир Арьев, Игорь Артюшенко, Михаил Гвоздев, Андрей Гордеев, Михаил Довбенко, Иван Мельничук, Александр Черненко и Нина Южанина; от "Народного фронта" - Игорь Алексеев, Ирина Ефремова, Роман Застаный, Виталий Корчик; от "Самопомочи" - Виктория Войцицкая и Руслан Сидорович; от "Оппозиционного блока" - Константин Павлов и Михаил Папиев; от Радикальной партии - Олег Куприенко и от "Батькивщины" - Дмитрий Шлемко.