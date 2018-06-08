Столтенберг об "убийстве" Бабченко: этот инцидент может подорвать доверие к СМИ

Генсек НАТО добавил, что все демократические учреждения и организации, включая НАТО, очень зависимы от уровня свободы и независимости прессы.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что спецоперация СБУ с инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко может подорвать доверие к прессе.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе, пишет Европейская правда.

Столтенберг отвечал на вопрос журналиста кремлевского агентства ТАСС, который заявил, что Украина распространили "фейк" о смерти Бабченко.

"Во-первых, мы все рады, что Бабченко живой. Я сожалею, что этот инцидент может подорвать доверие к прессе и стать поводом для пропаганды", - сказал Столтенберг.

Столтенберг добавляет, что все демократические учреждения и организации, включая НАТО, очень зависимы от уровня свободы и независимости прессы.

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«Это основной компонент любой демократии. Я также считаю, что наилучший путь добиться того, чтобы не стать жертвами фейковых новостей, – наличие свободной и незаангажированной прессы, которая ставит сложные вопросы, которая проверяет свои источники информации и факты», – прокомментировал руководитель военно-политического блока.

Журналист ТАСС также спросил не изменится ли отношение НАТО к делу Скрипаля после истории с Бабченко и заявлений о том, что к его "убийству" причастна Россия.

"В деле Скрипаля мы не ставим под сомнение выводы британской стороны, и мы отреагировали на них высылкой российских дипломатов", - сказал Столтенберг.

Как сообщалось, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и глава СБУ Василий Грицак на прошлой неделе провели встречу с дипломатами G7, чтобы объяснить необходимость проведения спецоперации с убийством журналиста Аркадия Бабченка.

Комментируя инсценировку убийства Аркадия Бабченка украинскими спецслужбами, в ЕС признали право Украины защищать свой национальный интерес. Одновременно ЕС пытается получить больше деталей в этом деле.