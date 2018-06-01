Луценко и Грицак отчитались послам G7 о спецоперации по "убийству" Бабченко

Представителям западных стран заявили, что такой формат спецоперации позволил не допустить гибели журналиста, полностью задокументировать действия организатора и получить доказательства его связи с заказчиком.

Сегодня состоялась встреча генерального прокурора Юрия Луценко и председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака с руководителями дипломатических представительств стран "Большой семерки", представителями Норвегии, Австралии, Европейского Союза и Совета Европы относительно проведенной 29 мая спецоперации правоохранительных органов Украины по предотвращению убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом сообщает Департамент международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры.

"Во время встречи было проинформировано о ключевых аспектах проведенной работы и тех целях, которые ставились при принятии решения о проведении контроля за совершением преступления в форме имитации обстановки преступления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что внимание представителей международного сообщества было акцентировано на том, что выбранная стратегия позволила "не только не допустить гибели журналиста, пресечь преступление, полностью задокументировать преступные действия организатора, получить доказательства его связи с заказчиком преступления, но и получить сведения о возможных потенциальных жертвах, против которых вероятно готовились террористические акты и убийства".

Луценко отметил, что информация о деталях спецоперации будет "оперативно доведена до сведения общественности с учетом требований уголовного процессуального законодательства и интересов следствия".

Как сообщал УНИАН, украинские спецслужбы предотвратили покушение на российского оппозиционного журналиста Бабченко, который проживает в Киеве, и провели 29 мая спецоперацию по инсценировке его убийства.

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По данным СБУ, для убийства Бабченко российские спецслужбы завербовали украинца, который получил 40 тыс. долларов за организацию преступления. Организатор предложил бывшему участнику АТО за 30 тыс. долларов убить журналиста и передал задаток в размере 15 тыс. долларов. Правоохранители задержали организатора покушения, который сообщил о планах устранения 30 человек на территории Украины. Также организатор по заданию российских спецслужб должен был нелегально приобрести оружие для закладки баз на территории Украины.

В организации покушения подозревается Борис Герман - исполнительный директор украинско-немецкого СП «Шмайсер» - единственного негосударственного предприятия по производству оружия в Украине. Его задержали 30 мая и подготовили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

31 мая Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и применил к Герману меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщил Луценко, бывший участник АТО будет проходить по делу в качестве свидетеля.

Бабченко и его семье по распоряжению президента предоставлена круглосуточная охрана.