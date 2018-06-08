В аннексированном Крыму заметили авто с номерами Верховной Рады (фото)

В аннексированном Севастополе был замечен внедорожник из автопарка Верховной Рады Украины.

В четверг, 7 июня, в аннексированном Севастополе на ул. Айвазовского был замечен внедорожник из автопарка Верховной Рады Украины.

Об этом сообщает в своем блоге в Twitter "КРЫМский бандеровец".

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"Крым. Сегодня на Айвазовского в оккупированном Севастополе замечена машина из автопарка Верховной Рады Украины с номером АА 0059 ВР. Что за птица и какого х*ена тут спокойно делает?" - написал он.

Отметим, что депутатам Верховной Рады выдают специальные автомобильные номера серии ВР. На депутатов ВР выделено около тысячи номеров: от АА 0001 ВР до АА 0499 ВР и от АА 1001 ВР до АА 1499 ВР.

Как сообщал УНИАН, российский актер Михаил Ефремов в интервью журналисту Юрию Дудю предложил отдать Украине Крымский мост и поставлять бесплатный газ в обмен на Крым.