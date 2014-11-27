Депутаты новой Рады избрали временный президиум

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 370 народных депутатов из 404, зарегистрированных в сессионном зале.

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Во временный президиум вошли: от «Блока Петра Порошенко» Владимир Гройсман, от “Народного фронта” Андрей Парубий, от “Самопомочи” - Олег Лаврик, от “Оппозиционного блока” - Александр Вилкул, от Радикальной партии - Юрий Шухевич и от “Батькивщины” - Андрей Кожемякин.

Спикер парламента Александр Турчинов уже объявил о прекращении полномочий Верховной Рады прошлого созыва и торжественно открыл первую сессию Совета VIII созыва. В сессионном зале зарегистрировались 389 народних депутатов.