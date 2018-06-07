По инициативе УКРОПА Львовский горсовет поддержал Сенцова

"Мы выражаем искреннюю поддержку господину Олегу и верим, что наша и десятки или сотни подобных акций помогут ему выжить и выдержать пытки путинского режима", - заявил глава фракции.

7 июня Львовский горсовет единогласно поддержал обращение фракции УКРОП к Президенту Украины Петру Порошенко с требованием спасти жизнь украинского режиссера Олега Сенцова, безосновательно осужденного и незаконно удерживаемого в российской тюрьме.

Обращение зачитал глава фракции Игорь Телишевский, который вместе с коллегами, депутатами-укроповцами, надел на заседание черную футболку с надписью #FREESENTSOV.

Представитель УКРОПа отметил, что около 20 граждан Украины находятся в тюрьмах России в качестве политзаключенных, еще более 40 человек – незаконно принудительно удерживаются либо осуждены и отбывают наказание в тюрьмах оккупированного Крыма.

«Мы хотим поддержать украинских заключенных в России и Крыму и еще раз привлечь внимание к их сложной судьбе, пожелать им стойкости и мужества, заверить, что в Украине помнят о них и дорожат их жизнями! Мы выражаем искреннюю поддержку господину Олегу и верим, что наша и десятки или сотни подобных акций помогут ему выжить и выдержать пытки путинского режима», – подытожил Игорь Телишевский.

Львовские укроповцы отметили: «Крымские татары, украинцы и россияне – граждане, сохранившие приверженность Украине, которые смело придерживаются своих взглядов на оккупацию Крыма, произвол российского фашистского режима, войну, которую Кремль ведет против Украины, – все они сейчас переживают давление, гонения и преследования. Их запугивают, им угрожают, их убивают. Ситуация с правами граждан Украины в России и оккупированном Крыму фактически мало чем отличается от общего положения с правами человека в Российской Федерации. Нарушение основополагающих прав человека – это осознанная и продуманная стратегия, политический инструмент в руках российских властей, который призван путем запугивания обеспечить комфортные условия для бесконечного правления «обитателей» Кремля.

Также Игорь Телишевский отметил, что единственно правильным способом реагирования на вооруженную агрессию России против Украины должен стать разрыв дипломатических отношений с Москвой.

«Судьба, жизнь, права тех, кто живет в Украине в условиях развязанной Россией войны, должны быть приоритетным интересом Украинского государства. К сожалению, украинская власть не демонстрирует ни понимания этого, ни политической ответственности», – подчеркнул укроповец.