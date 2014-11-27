Заседание ВР 8-го созыва объявлено открытым
10:09, 27 ноября 2014Политика
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Торжественное заседание ВР 8-го созыва объявлено открытым
Хор им. Веревки в стенах парламента исполнил гимн Украины / ОПОРА
Как передает корреспондент УНИАН, заседание открыл Председатель Верховной Рады Украины предыдущего 7 созыва Александр Турчинов.
Он отметил, что на нынешнем заседании новоизбранные депутаты примут присягу народного депутата Украины.
Хор им. Веревки в стенах парламента исполнил гимн Украины. Депутаты после исполнения гимна выкрикивали приветствия "Слава Украине - Героям Слава".
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