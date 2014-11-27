Почти половина новоизбранных депутатов уже пришли в сессионный зал ВР

Как передает корреспондент УНИАН, избранные народными депутатами участники АТО пришли в сессионный зал в камуфляжной одежде, а Юлий Мамчур пришел в военной форме.

В президиуме парламента размещены 6 кресел, поскольку членов временного президиума ВР должно быть шестеро – по количеству партий, прошедших в парламент. Обычно в президиуме ВР стоит три кресла – для председателя ВР и двух его заместителей.

Читайте такжеСегодня состоится первое заседание новоизбранной Рады. Онлайн-трансляцияВозле трибуны парламента установлен специальный пюпитр, на котором лежит торжественное издание Конституции Украины.