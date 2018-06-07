«Видродження» поддержит законопроект об Антикорсуде с предложениями международных партнеров

Депутатская группа партии Видродження считает, что принятие законопроекта без учета позиции МВФ, поддержанной Госдепом США и послами стран G7, будет провалом антикоррупционной реформы в Украине.

Депутатская группа «Партия «Видродження» будет поддерживать во втором чтении законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда в Украине при условии учета позиции международных партнеров.

Об этом по итогам утреннего заседания группы, заявил сопредседатель депутатской группы, народный депутат Виталий Хомутынник, передает пресс-служба партии.

«Антикоррупционный суд является важным элементом для завершения работы по созданию системы антикоррупционных органов в Украине. Поэтому парламент должен проголосовать за законопроект именно с учетом всех позиций наших международных партнеров, которые сегодня принимают активное участие в проведении антикоррупционных реформ в нашем государстве.

Только при таких условиях этот суд станет эффективным институтом в борьбе с коррупцией в Украине.

В течение двух недель парламент показал эффективную консолидированную работу над почти двумя тысячами правок к законопроекту о создании Антикоррупционного суда.

Но, к сожалению, сегодня, в решающий день голосования народные депутаты не видят согласованной позиции по результатам переговоров относительно прав Совета международных экспертов во время формирования Антикоррупционного суда.

Депутатская группа Партии Видродження считает, что принятие законопроекта без учета позиции МВФ, поддержанной Госдепом США и послами стран G7, будет провалом антикоррупционной реформы в Украине.

Если сегодня мы не увидим поддержки предложений международных партнеров во время голосования, мы будем предлагать направить законопроект на повторное второе чтение и привлечь к переговорам представителей депутатских фракций и групп. Верховная Рада имеет шанс принять качественный закон еще на этой сессии", - сказал Виталий Хомутынник.

Напомним, сегодня Верховная Рада Украины должна рассмотреть проект Закона о Высшем антикоррупционный суд. Ранее во время Согласительного Совета спикер парламента Андрей Парубий анонсировал голосование по законопроекту об Антикоррупционном суд в четверг, 7 июня.