Фриз назвала "сумасшедшими" наработки рабочей группы по законопроекту "О национальной безопасности Украины"

По ее мнению, редакция рабочей группы имеет очень подобную трактовку существующего законодательства, поэтому о реформировании речи не идет.

Народный депутат Украины, председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз раскритиковала наработки рабочей группы по проекту закона «О национальной безопасности Украины», который сегодня был представлен на Комитете по вопросам национальной безопасности и обороны.

"Во-первых, единственным вопросом сегодняшней повестки дня было рассмотрение ко второму чтению проекта закона «О национальной безопасности Украины». Между прочим текст члены Комитета получили за пять минут до начала заседания. Во-вторых, текст документа, который был наработан рабочей группой, совершенно не соответствует тексту, который внес в парламент Президент и за который в первом чтении с правками под стенограмму, что озвучил докладчик законопроекта секретарь СНБОУ, проголосовали народные депутаты. В-третьих, предложенная редакция кардинально меняет идею проведения реформ в секторе безопасности и обороны, которая имела поддержку последней версии с изменениями под стенограмму, со стороны наших партнеров и консультантов из стран Альянса", - пишет Фриз.

Также народный депутат отмечает, что рабочая группа вычеркнула из своей редакции принципиальные вещи, учитывая стремление Украины и обязательства относительно евроатлантической интеграции.

"Например текст законопроекта Президента «с целью обеспечения неуклонного и безусловного соблюдения правоохранительными органами со специальными полномочиями и разведывательными органами требований Конституции Украины относительно обеспечения национальной безопасности СОЗДАЕТСЯ КОМИТЕТ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ, к полномочиям которого относится осуществление контрольных функций» заменив его на «создание спецкомиссии ВР с целью ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ, подготовки к рассмотрению соответствующих вопросов». То есть, фактически, обесценив функцию демконтроля, которая является принципиальной для демократических государств. И наоборот, вдавив в законопроект Президента несовместимые с евроатлантическими принципами положения", - отмечает народный депутат.

По ее мнению, редакция рабочей группы имеет очень подобную трактовку существующего законодательства и, соответственно, не будет влиять на реформу сектора безопасности и обороны, фактически консервируя существующее положение. Также Фриз пишет, что даже поверхностный обзор документа дает возможность говорить о большом количестве несоответствий и несуразностей.

"И на последок, текст, что был представлен вряд ли имел конструктивное обсуждение и поддержку со стороны инициатора законопроекта - Президента, а также я имею уверенность, что в таком виде не будет поддерживаться нашими иностранными партнерами, ведь противоречит логике осуществления реформ в секторе безопасности и обороны. Текст, принятый в первом чтении, является гораздо более качественным и понятным, учитывая осуществление реформ сектора безопасности и обороны согласно стандартам и критериям НАТО, чем те безумные наработки, которые были представлены сегодня рабочей группой", - пишет Фриз.