Эксперт: Коалиционное соглашение прописано неплохо, главная проблема - найти исполнителей

Об этом он сказал в эфире Еспресо.TV.

"Написано неплохое коалиционное соглашение, в нем действительно перечислены более-менее внятно реформы, которые следует проводить. Однако, на этапе формирования правительства столкнемся с проблемой: наша политэлита привыкла формировать кадровые назначения на основе личного доверия. И сегодня, к сожалению, в кругу приближенных людей к нашим руководителям мало людей, которые знают, какие реформы и как их провести в Украине. Я с ужасом смотрю на то, если из правительства уйдет Гройсман, кто будет отвечать за децентрализацию с административной реформы. Кто будет реализовывать неплохие вещи, прописанные в коалиционном соглашении, связанные с реформированием МВД?", - сказал он.

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По мнению Колиушко, если реформы не будут выполнены, это оттолкнет от Украины внимание западного мира.

"Главная проблема - найти исполнителей. Реформы будут успешными лишь тогда, когда министр, придя на ту или иную должность, сразу будет понимать и знать, какую реформу он хочет провести. Если они не найдут таких кандидатов на министерские должности, мы неизбежно столкнемся с таким затишьем, которое отвлечет от Украины внимание западного мира, посеет недоверие в гражданском обществе относительно способности новой власти, и это та трагедия, которая у нас просто стоит на пороге", - отметил он.