Филатов вышел из фракции БПП
22:46, 26 ноября 2014Политика
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Заместитель председателя Днепропетровской ОГА Борис Филатов оставляет фракцию "Блока Петра Порошенко".
Филатов оставляет фракцию БПП
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Я сделал самую стремительную карьеру в БПП. Сегодня в 12-00 я подал заявление во фракцию. Но уже в 19-00 меня не допустили на заседание, дав понять, что мое участие в БПП нежелательно", - сообщает он.
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"Вероятно, блоку Петра Алексеевича ближе по душе бывшие регионалы, потенциальные коллаборанты и латентные сепаратисты. Мои обязательства перед БПП считаю выполненными. Теперь я - внефракционный депутат", - добавил Филатов.
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