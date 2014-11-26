Филатов вышел из фракции БПП

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я сделал самую стремительную карьеру в БПП. Сегодня в 12-00 я подал заявление во фракцию. Но уже в 19-00 меня не допустили на заседание, дав понять, что мое участие в БПП нежелательно", - сообщает он.

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"Вероятно, блоку Петра Алексеевича ближе по душе бывшие регионалы, потенциальные коллаборанты и латентные сепаратисты. Мои обязательства перед БПП считаю выполненными. Теперь я - внефракционный депутат", - добавил Филатов.