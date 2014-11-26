В Крыму начали отключать электричество

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании. Согласно сообщению, в настоящее время из 4-х высоковольтных линий, по которым электроэнергия поступает в Крым с территории Украины, работает только одна пропускной способностью 330 кВ.

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Три линии общей пропускной способностью 880 кВ отключены по решению украинской государственной компании "Укрэнерго".

Одна из ЛЭП была отключена 17 ноября по причине ремонта. Еще две высоковольтные линии "Укрэнерго" отключила сегодня.

В сообщении уточняется, что приказ об ограничении уровня нагрузки на 50 МВт поступил от "Крымэнерго" в 11.42.

На момент введения лимита абоненты ДТЭК в Крыму потребляли около 770 МВт.