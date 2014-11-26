Российская гуманитарка "состоит из топлива для танков и обмундирования для солдат" - Нуланд

"А российская гуманитарная помощь, очевидно, состоит из топлива для танков и обмундирования для солдат", - сказала она в интервью Медузе.

Также она уверена, что Россия может прекратить вооруженное противостояние на востоке Украины, но не делает этого намеренно.

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"Мы считаем, что если бы Москва призвала сепаратистов следовать Минским соглашениям и прекратила бы отправку на восток Украины личного состава, танков и другой техники, то сепаратистам пришлось бы пойти на перемирие с Киевом. Закрыть границу (с Украиной - ред.) Москва может в любой день, но этого не произошло. Более того, уже после того, как были подписаны Минские соглашения, со стороны России на восток Украины были направлены сотни танков, гаубиц, артиллерийских систем, комплексов «Град». И как это можно назвать следованием соглашению, которое требует ухода иностранных военных и техники?" - , сказала она.

Также помощник госсекретаря США заявила, что ОБСЕ "работает над тем, чтобы установить в зоне конфликта наблюдение с воздуха с помощью беспилотных летательных аппаратов, и Россия этому препятствует".

Ранее УНИАН сообщал, что очередная "гуманитарка" от РФ прибудет на Донбасс в воскресенье.