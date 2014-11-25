Очередная "гуманитарка" от РФ прибудет на Донбасс в воскресенье

Об этом сообщает РИА "Новости".

"Планируем, что уже в воскресенье гуманитарная помощь будет доставлена", — сказал Степанов.

Этот конвой станет восьмым по счету. Согласно утверждению российской стороны, в его составе будет более 100 машин, которые доставят свыше 1 тысячи тонн груза.

По словам Степанова, подготовительные работы начались уже сегодня.

Как сообщал УНИАН, с 23 августа украинскую границу пересекло уже 7 автоколонн, которые, по утверждению российской стороны, доставляют на Донбасс "гуманитарную помощь".

Российские «гуманитарные колонны» въезжали в захваченные боевиками и российскими войсками районы Донбасса без разрешения украинской стороны и без сопровождения представителей Красного Креста.

Читайте также"Гуманитарный конвой" от Путина привез тренажеры для обучения боевиковВ украинском МИД подчеркивают, что российских гуманитарных конвоев не существует, и это еще один из способов обеспечения боевиков.

Кроме того, наблюдались случаи вывоза этими конвоями оборудования украинских заводов и угля из шахт с неподконтрольных государству территорий Донбасса.

Отправку восьмого "гумконвоя" российская сторона также не согласовывала с Украиной.