Порошенко обсудил с Помпео антироссийские санкции и скоординировал позицию по делу рейса MH17

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с государственным секретарем США Майком Помпео.

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с государственным секретарем США Майком Помпео заявил о важности продолжения давления на Россию для освобождения всех украинских заложников. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Администрации Президента Украины.

Порошенко поблагодарил американскую сторону за предоставление Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin, также собеседники обсудили укрепление сотрудничества в области безопасности и обороны.

Стороны говорили о вероятных рисках в случае реализации проекта "Северный поток – 2" и скоординировали позиции в контексте оглашения выводов Специальной следственной комиссии, которая расследует крушение рейса МН17 в небе над Донбассом в 2014 году.

Речь шла о важности продолжения санкционной политики в отношении России.

"Глава государства проинформировал о ходе реформ в Украине в контексте сотрудничества с Международным валютным фондом, в том числе о процессе формирования эффективной антикоррупционной инфраструктуры", – отметили в Администрации Президента.

Украинский президент пригласил Помпео посетить Украину с визитом.

26 апреля Сенат США утвердил Помпео на должности госсекретаря.

В мае он заявил, что США должны "продолжать оказывать давление, чтобы свернуть "Северный поток – 2".