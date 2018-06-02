Порошенко обсудил с Помпео антироссийские санкции и скоординировал позицию по делу рейса MH17
Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с государственным секретарем США Майком Помпео заявил о важности продолжения давления на Россию для освобождения всех украинских заложников. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Администрации Президента Украины.
Порошенко поблагодарил американскую сторону за предоставление Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin, также собеседники обсудили укрепление сотрудничества в области безопасности и обороны.
Стороны говорили о вероятных рисках в случае реализации проекта "Северный поток – 2" и скоординировали позиции в контексте оглашения выводов Специальной следственной комиссии, которая расследует крушение рейса МН17 в небе над Донбассом в 2014 году.
Речь шла о важности продолжения санкционной политики в отношении России.
"Глава государства проинформировал о ходе реформ в Украине в контексте сотрудничества с Международным валютным фондом, в том числе о процессе формирования эффективной антикоррупционной инфраструктуры", – отметили в Администрации Президента.
Украинский президент пригласил Помпео посетить Украину с визитом.
26 апреля Сенат США утвердил Помпео на должности госсекретаря.
В мае он заявил, что США должны "продолжать оказывать давление, чтобы свернуть "Северный поток – 2".