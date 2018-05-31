Адвокат рассказал о попытке "закошмарить" задержанного организатора покушения на Бабченко

Вчера СБУ отчиталась о задержание организатора "убийства" журналиста Аркадия Бабченко

Адвокат Евгений Солодко заявил о давлении на задержанного по делу о покушении на российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

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Об этом юрист написал на своей странице в Facebook.

«Сейчас адвокаты нашей фирмы работают с «организатором убийства» Аркадия Бабченко. Первое впечатление - провокация, организованная весьма неэстетично. Попытка «закошмарить» подзащитного сразу не удалась, а дальше будем разбираться», – написал Солодко.

Как сообщал УНИАН, вчера, 30 мая, Сотрудники Службы безопасности Украины провели задержание организатора убийства журналиста Аркадия Бабченко.