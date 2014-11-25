Forbes: Россия хочет вернуть свою империю, считает Рубини

В статье Кеннета Рапозы, которая называется «Россия хочет вернуть свою империю, считает Рубини», опубликованной на сайте Forbes.com, говорится о том, что известный экономист Нуриэль Рубини в докладе, опубликованном в понедельник в вестнике Roubini’s Edge, написал, что Россия хочет вернуть свою империю, написал И почему бы ей не хотеть? Она окружена НАТО. Евросоюз постоянно расширяется к ее западным границам. Империя хочет вернуть свою былую силу.

Но была ли на самом деле Россия империей? После распада Советского Союза мы увидели группу абсолютно разных, слабых спутников, которые и по сей день остаются неразвитыми или погрязшими в коррупции государствами. Самая сильная из больших бывших советских республик, Украина, с трудом оплачивает свои счета. Она была затянута в борьбу с Россией прошлой зимы. И конца этому не видно. Рубини считает, приводя украинский кризис в качестве примера, что российский лидер Владимир Путин хочет создать хоть какой-то Евразийский союз, чтобы блок бывших советских республик в один прекрасный день стал соперником для Европейского Союза. Это имело бы смысл, если бы такие страны, как Таджикистан, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан могли хоть что-то предложить россиянам.

Постсоветской Москве плохо удавалось строить империю. Даже мягкая сила, способность добиваться желаемых результатов, используя дипломатические и экономические методы убеждения, ни к чему особо не привела. А у этой страны есть кое-что, что нужно всем: топливо.

Содружество Независимых Государств было создано в 1991 г. Оно ни к чему не привело, на самом деле. Грузия, которая была государством-членом СНГ, вышла из него, чтобы присоединиться к НАТО. Когда российским властям стало ясно, что это возможно, они начали войну в 2008 г. То же самое, видимо, происходит и в Украине. Если история чему-то учит, Украина будет раскалываться, чтобы присоединиться к НАТО, вытесняя московскую власть.

«У нас много общего с Украиной, в историческом и культурном плане», – сказал Путин на собрании инвесторов в октябре во время конференции VTB Capital Forum RUSSIA CALLING, которая каждый год проводится в Москве. «Мы хотим, чтобы у нас с Украиной были прочные отношения».

В настоящее время украинское правительство борется с влиянием России. Российские власти держат под контролем только четыре области возле восточных границ Украины, где этнические русские составляют большую часть населения. Путин считает, что Москва имеет право защищать бывших российских граждан в постсоветских государствах. Между тем, остальные украинцы скорее предпочитают членство в ЕС.

У этого императора в шкафу нет никакой одежды.

Тем не менее, Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС) официально вступит в силу 1 января 2015 г. Инвесторы никогда не говорят об этом, поскольку торговля между этими странами, которые находятся южнее России, практически не существует. Как пишет Рубини, Беларусь и Казахстан будут членами этого союза, а в октябре устав немного изменили, чтобы включить еще и Армению. Кыргызстан может также присоединиться. Но если Китай или Иран не будут участвовать в этом союзе, то он будет представлять примерно такую же угрозу доллару и евро, как эсперанто английскому языку.

«Путин не хочет просто создать что-то на подобие Североамериканской зоны свободной торговли», – пишет Рубини. «Его целью является создание еще одного Евросоюза –конкурирующего ЕС – в котором у Кремля скрыто будет настоящая власть. Чтобы понять проект строительства империи, к которому приступил Путин, нужно рассматривать ЕврАзЭС в первую очередь как политический союз. Способность Путина укрепить власть политическими методами была необходимым первым шагом, который постепенно ведет к большей экономической интеграции».

Казахстан уже отказался от идеи единой валюты, которая могла бы стать трамплином для полноценного банковского, налогового, экономического и в конечном итоге политического союза. После выхода Украины из СНГ, Казахстан является крупнейшей экономикой в содружестве. Россия вне всяких сомнений мешает его развитию. В геостратегическом смысле Украина является ключевым элементов в строительстве Российской империи. Ужасающий сценарий для Запада, как и для инвесторов, – это эскалация санкционной войны с Россией из-за Украины.

Даже Рубини не до конца уверен, что у России есть достаточно сил, чтобы выйти за пределы Беларуси, надежного, небольшого государства-союзника. По его мнению, «поведение Путина говорит о том, что его конечная цель – дестабилизировать бывшие советские республики настолько, чтобы они отказались от идеи более тесных связей с Западом», – пишет он. «Его план многогранен... и сосредоточен на максимизации влияния России в регионе, а также на усилении формирующегося Евразийского экономического союза».

Нейтрализуют эти риски в регионе ФРС, Европейский центральный банк, Банк Англии и Банк Японии, которые держали процентные ставки на достаточно низком уровне, чтобы подавить волатильность рынка. До сих пор поддержка со стороны центральных банков была эффективным противовесом переменной ситуации в Украине, которая в этом году повлияла на цены на золото и пагубно сказалась на российских акциях. Объем биржевого инвестиционного фонда Market Vectors Russia (RSX) сократился на 25,6% с начала года до текущей даты, в то время как индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets Index повысился на 0,7%.

«Мечта о Евразийском экономическом союзе – это мечта, за которую Путин очень сильно цепляется», – пишет Рубини. А Путин очень настойчивый.