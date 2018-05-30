Порошенко встретился с Бабченко и поблагодарил всех украинцев, которые проявили неравнодушие (видео)

Порошенко заявил, что в ситуации с Бабченко нация сдала экзамен на государственность.

Президент Украины Петр Порошенко встретился с российским журналистом Аркадием Бабченко. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.

Президент также разместил видео их встречи, где присутствовали генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак.

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«Сегодня миллионы людей празднуют третий день рождения Аркадия Бабченко как день рождения Украины, день рождения всей нации, которая чрезвычайно классно сдала экзамен на государственность.

Я собственными глазами видел, как люди плакали и как счастливы были, когда услышали, что Аркадий жив: они радовались как за себя», - написал Порошенко.

Он поблагодарил всех украинцев, которые «проявили неравнодушие, были готовы бороться и действовать, чтобы сохранить страну».

«Ведь атака на журналиста, организованная с территории РФ, - это желание дестабилизировать ситуацию в Украине, показать неэффективность власти и, безусловно, убить тех, кого Россия боится больше всего. Спасибо Аркадию и украинским силовикам за то, что мы не дали реализовать этот сценарий в нашей стране», - отметил глава государства.

Порошенко также отметил, что знал о спецоперации.

«Я об этом все знал, а никто в Администрации об этом не знал», - написал президент.

"Атака на журналиста, атака, организованная с территории российской федерации, организатором которой был человек, который обладает огромным арсеналом оружия и имеет возможности закладывать тайники и организовывать террористические акты, в отношении 30 человек..., чтобы дестабилизировать ситуацию, для того, чтобы показать неэффективность власти и определенно для того, чтобы убить тех, кого Россия боится больше всего", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее Порошенко поручил предоставить Бабченко и его семье круглосуточную охрану.