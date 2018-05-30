Порошенко поручил предоставить Бабченко и его семье круглосуточную охрану
Президент Украины Петр Порошенко поручил предоставить российскому оппозиционному журналисту Аркадию Бабченко и его семье круглосуточную охрану.
Об этом глава государства сообщил в Facebook.
«Поздравляю Службу безопасности Украины с блестящей операцией по сохранению жизни российскому журналисту Аркадию Бабченко», - написал президент.
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Порошенко считает, что украинские правоохранительные органы «с каждым днем становятся сильнее в противодействии российской агрессии и всем проявлениям гибридной войны в Украине».
«Вряд ли Москва успокоится - поручил предоставить Аркадию и его семье круглосуточную охрану», - добавил президент.
Как сообщал УНИАН, российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко живой, СБУ провела спецоперацию с максимальной защитой.