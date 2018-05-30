Порошенко поручил предоставить Бабченко и его семье круглосуточную охрану

18:49, 30 мая 2018
Политика
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Бабченко пришел сегодня на брифинг СБУ / фото УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко поручил предоставить российскому оппозиционному журналисту Аркадию Бабченко и его семье круглосуточную охрану.

Об этом глава государства сообщил в Facebook.

«Поздравляю Службу безопасности Украины с блестящей операцией по сохранению жизни российскому журналисту Аркадию Бабченко», - написал президент.

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Порошенко считает, что украинские правоохранительные органы «с каждым днем становятся сильнее в противодействии российской агрессии и всем проявлениям гибридной войны в Украине».

«Вряд ли Москва успокоится - поручил предоставить Аркадию и его семье круглосуточную охрану», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко живой, СБУ провела спецоперацию с максимальной защитой.

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Теги: #охрана#Петр Порошенко#Аркадий Бабченко