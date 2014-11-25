Комитет по IT должен продолжить работу в новой Верховной Раде - экс-депутат

«Украина имеет немалый потенциал для экономического развития в IT-отрасли. По данным ООН, он приравнивается к потенциалу сельского хозяйства Украины, которое является одним из локомотивов экономики государства. Сливать сегодня Комитет по информатизации с другим комитетом – это, мягко говоря, необдуманный шаг и стратегическая ошибка. Наши айтишники - одни из самых востребованных специалистов на мировом рынке программной продукции. Если государство даст преференции для развития ИТ-отрасли, а это и есть задача Комитета по информатизации и информационным технологиям, то в перспективе это даст хорошие позиции конкурентоспособности Украины», - отметил бывший глава Комитета по IT Валерий Омельченко.

По его словам, Комитет по информатизации должен быть сохранен не из политической, а исходя из экономической целесообразности. Подтверждение этому – волна возмущений экспертной и бизнес среды IT в связи с информацией об объединении Комитета по информатизации с Комитетом по транспорту и связи. Создание в 2012 году под IT отдельного Комитета было признаком внимания и приоритетности отрасли в экономике Украины. Слияние или упразднение комитета – это шаг назад.

«Нам всем понятно, что объединение комитетов – это практически упразднение Комитета по информатизации. До 2012 года было именно так, и отрасль развивалась «в тени», не давая бюджету Украины практически ничего, при том, что потенциал ее огромен даже сейчас. За непродолжительный период работы Комитета удалось внести предложения по усовершенствованию ряда действующих законов, создать новые нормативные акты, в том числе принять изменения в Налоговый Кодекс Украины в отношении налогообложения субъектов индустрии программной продукции и провести парламентские слушания «Законодательное обеспечение развития информационного общества в Украине». Общественники, эксперты и бизнес из IT-отрасли выразили единодушное возмущение относительно намерения депутатов нового созыва выбросить отрасль из приоритетов развития государства. Это при том, что в новый состав Рады прошли одни из лучших представителей отрасли программной продукции», - подчеркнул Валерий Омельченко.

Бывший глава Комитета по информатизации обратился к новоизбранным парламентариям с просьбой сохранить Комитет, как залог развития IT-индустрии Украины.

Напомним, Комитет по вопросам информатизации и информационным технологиям был создан в 2012 году. Его главой был избран народный депутат VII созыва Валерий Омельченко.