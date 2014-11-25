За сутки зафиксировано 5 российских беспилотников на юге Донетчины

За сутки 5 российских беспилотников зафиксированы на юге Донецкой области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины. Читайте такжеВ течение суток 7 беспилотников шпионили над Украиной «Всего зафиксировано полет 5 беспилотников вблизи н.п. Рибинское и над акваторией порта Мариуполя», - говорится в сообщении.

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