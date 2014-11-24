Группу боевиков под Дебальцево "усилили" российскими военными – ИС

Об этом сообщает руководитель группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"После неудачных попыток противника продвинуться к окраинам Дебальцево со стороны Никишино и Чернухино силами 3-х тактических групп местных боевиков, в «первую линию» введены российские военнослужащие", - написал он.

Читайте такжеНа Донбассе боевики продолжают междоусобную борьбу, есть случаи "арестов"В частности, отмечает Тымчук, зафиксирована как минимум одна усиленная ротная тактическая группа российских войск с бронетехникой (до 15 единиц), а также поддерживающие ее 2 артиллерийских подразделения. Также на данном участке зафиксировано порядка 10 минометных расчетов боевиков.

Как сообщалось ранее, под Донецком и Авдеевкой российские наемники и боевики отступили из-за потерь.