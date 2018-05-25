Скандальная экс-заместитель председателя ГМС Пимахова заявила, что ГПУ не сообщала ей о подозрении

Она подчеркнула, что не единственный заместитель в истории ГМС.

Бывший первый заместитель председателя Государственной миграционной службы Дина Пимахова заявила, что Генеральная прокуратура не сообщала ей о подозрении.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, обращаясь к СМИ с просьбой опровергнуть информацию о вручении ей подозрения. «Довожу до сведения, что мне никто не вручал подозрения. Информация о вручении подозрения заместителю председателя ГМС, наверное, имеет место, но это касается не меня, поскольку в истории ГМС я не единственный заместитель», - отметила Пимахова.

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Как сообщал УНИАН, ранее в Генпрокуратуре заявили о том, что бывшей замглавы ГМС сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды за содействие в оформлении документов для получения украинского паспорта гражданином Российской Федерации. При этом в ГПУ не назвали ни фамилию подозреваемой экс-замглавы ГМС, ни сумму взятки.