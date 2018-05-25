У Путина отреагировали на обвинения по катастрофе MH17 над Донбассом

Пресс-секретарь президента РФ считает, что российская сторона должна быть представлена в следственной группе по расследованию катастрофы.

В Кремле отказались отвечать на вопрос о возможных компенсациях родственникам погибших при катастрофе самолета «Малайзийских авиалиний» рейса МН17, который, согласно результатам расследования, был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, на вопрос журналистов о том, возможен ли вариант, что Россия выплатит компенсацию родственникам жертв трагедии, о чем предложил глава МИД Нидерландов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил: «Обращайтесь в МИД России».

Он также напомнил, что в составе Совместной группы по вопросам расследования катастрофы самолета «Малайзийских авиалиний» российская сторона не представлена.

«Конечно, не имея возможности быть полноправным участником этой следственной группы, Россия не знает, в какой степени можно доверять результатам этой работы. Хочу напомнить, что именно Украина, на территории которой в то время происходили боевые действия, не предприняла надлежащих мер по закрытию своего воздушного пространства», - сказал Песков и добавил, что об этом говорил также и президент РФ.

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При этом, по мнению Пескова, российская сторона должна быть представлена в следственной группе, потому что «она совместная, и Россия изъявляла свою готовность оказать все необходимое содействие в установлении причастных и виновных в этой трагедии».

На вопрос, может ли он повторить, что Россия категорически отвергает эти обвинения, Песков сказал: «Безусловно».

На вопрос, почему Россия скрыла от следствия факт привлечения 53-й зенитно-ракетной бригады вооруженных сил РФ к боям на востоке Украины летом 2014 года и может ли это быть причиной, что следствие не доверяет Москве, он подчеркнул: «Здесь абсолютно взаимное недоверие».

При этом Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин пока не изучил доклад по МН17 из-за встречи с зарубежными инвесторами, которая завершилась поздно ночью, а сегодня он готовится выступить на Питерском международном экономическом форуме.

Также Песков отказался комментировать расследование Экспертно-журналистской группы Bellingcat, где указано, что в перевозке «Бука» в Украину участвовал офицер ГРУ Олег Иванников.

Справка УНИАН. Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территории Донецкой области. Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

24 мая Совместная группа по расследованию крушения самолета «Малайзийских авиалиний», в которую входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина, представила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что «Бук» принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

Украина включит факт поставки на Донбасс российского ЗРК «Бук», из которого был сбит «Боинг 777», в меморандум о финансировании Россией терроризма, который будет передан 12 июня в Международный суд ООН.