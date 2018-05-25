В Раде зарегистрировали представление относительно привлечения к уголовной ответственности еще одного нардепа

Нардепа Дмитрия Колесникова подозревают в злоупотреблении служебным положением на должности Главы Агентства госимущества Украины.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в ВР представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от "Оппозиционного блока" дмитрий Колесников.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. Колесникова подозревают в злоупотреблении служебным положением, находясь на должности Главы Агентства госимущества Украины. По словам Сарган, представление уже зарегистрирован в апарате ВР.

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"Следствием установлено, что Дмитрий Колесников, находясь на должности Главы Агентства госимущества Украины, злоупотребляя служебным положением, совершил определенные действия, в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса государственного предприятия «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я.Ю. Осадки» в Днепре общей площадью почти 7 тысяч кв. м", - написала Сарган.

Как сообщал УНИАН, 11 мая Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обещал в ближайшее время подписать представление в Верховную Раду о снятии депутатской неприкосновенности с трех народных депутатов.

Напомним, 15 мая Луценко подписал представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности другого народного депутата Украины от "Оппоблока" Сергея Дунаева.