"Адъютант" Порошенко Грановский пользуется незадекларированными элитными автомобилями и недвижимостью - расследование (видео)

Один из людей, которые помогают Грановскому скрывать имущество, ранее "показывал повороты" Януковичу, выяснили журналисты.

В течение двух лет «Схемы» имели возможность наблюдать за тем, как народный депутат Александр Грановский использует около десятка различных элитных автомобилей, но декларирует только один. Да и ту арендует у компании бывшего инспектора роты сопровождения Нацполиции, который сейчас сам ищет работу водителем. Владельцы других автомобилей, которыми Грановский пользуется, косвенно связаны с депутатом через юриста Виктора Барсука.

«Схемы» обнаружили, что аналогична и история с недвижимостью – избранник указывает в декларации только квартиру. В декларации и упоминания нет о поместье в Козине, в которое, как удалось зафиксировать несколько раз, парламентарий вечером заезжает, а утром покидает.

По меньшей мере два элитных автомобиля, которыми пользуется народный депутат Александр Грановский, записаны на фирму, владелец которой – бывший работник ГАИ Денис Шелест, – сейчас ищет работу водителем. Он живет в селе под Вышгородом и не может объяснить, почему, сдавая эти авто в аренду, он не получал прибыли. К тому же, его стиль жизни вообще вызывает сомнения относительно его способности купить автопарк стоимостью десятки тысяч долларов.

«Я был простым инспектором, который прошел зону АТО, который был уволен из органов внутренних дел – ни за что, просто так, работал на Межигорье, – рассказывает Шелест о своей работе. – Сопровождал президента [Януковича], каждое утро ему показывал поворот и снова поворот давал – за это я был уволен. Янукович сбежал, а я – крайний», - рассказал Шелест.

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Несмотря на всю эту собранную иллюстрацию систематического пользования имуществом, привлечь депутата к ответственности именно за недостоверное декларирование, по словам юристов, будет непросто – из-за дырки в антикоррупционном законодательстве.

«Если речь идет об автомобилях, которыми декларант пользуется, то они должны быть в декларации, если он ими пользовался по состоянию на конец года – последний день декларирования, в частности, 31 декабря. Часто такие автомобили, недвижимость не вносят в декларацию на основании того, что «мы не пользовались в последний день декларирования». Эту формальность используют, чтобы не указывать определенное имущество в декларировании», – объясняет юрист Елена Щербан.

Юристы говорят, что уже сейчас потенциально речь может идти о других статьях Уголовного кодекса. Например, незаконное обогащение (если окажется, что имущество, оформленное на третьих лиц, на самом деле приобретенное самим депутатом, и при этом он не сможет объяснить легальный источник средств на него). Ведь Александр Грановский декларирует, что получает депутатскую зарплату и не имеет собственного бизнеса. Хотя с 2015 года и вписывает в декларацию крупные суммы наличных в валюте.

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ узнали, кто стал новым владельцем вертолетной площадки Януковича.