В СНБО признали, что военные в зоне АТО не полностью обеспечены теплой одеждой

Об этом сказал представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. Он уверяет, что министр обороны Степан Полторак решит этот вопрос в ближайшее время.

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"Об обеспечении зимней одеждой военнослужащих, которые сейчас выполняют боевые задачи в зоне АТО, - мы от силовых ведомств получаем информацию о том, что вопросы передачи теплой одежды, а также предметов для того, чтобы согревать личный состав, обеспечиваются", - отметил Андрей Лысенко.

"Однако, действительно, у нас не в полной мере все это военнослужащие имеют, но, насколько я понимаю, министр обороны поставил этот вопрос под личный контроль, чтобы в ближайшее время этот вопрос был решен", - добавил Андрей Лысенко.