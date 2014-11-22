Армия готова к отражению вооруженной агрессии - министр обороны

Министр обороны Украины, генерал-полковник Степан Полторак заявил, что Вооруженные Силы, благодаря помощи руководства государства, всего украинского общества, продолжают наращивать боевые способности с целью выполнения задач по назначению и готовы к отражению вооруженной агрессии.

Об этом он сказал 21 ноября в Центральном доме офицеров ВСУ во время встречи с представителями Киевской Ассоциации военных атташе, аккредитованных в Украине, сообщает пресс-служба министерства.

«Мы предпринимаем все возможные меры для обеспечения сохранения территориальной целостности и суверенитета Украины», - подчеркнул Полторак.

По словам министра, военно-политическая ситуация, сложившаяся сегодня вокруг Украины, требует переосмысления подходов к поддержанию национальной безопасности Украины.

«Для решения этой задачи в Украине продолжается комплексный обзор сектора безопасности и обороны. Минобороны уже предоставило предложения к проектам послание Президента Украины к Парламенту и Стратегии национальной безопасности», - сообщил он.

Полторак рассказал, что Минобороны подготовлен проект новой редакции Военной доктрины Украины, в котором предусмотрено признание военного и потенциального противника, уточнены вопросы современных военных угроз, расширены положения относительно применения военной силы и отход от внеблокового статуса Украины. Кроме того, начато формирование проектов Стратегического оборонного бюллетеня Украины и Государственной программы развития Вооруженных Сил Украины. Основные показатели указанных документов будет учтено при разработке проекта Государственной целевой оборонной программы развития вооружения и военной техники.

Он подчеркнул, что сегодня ситуация на территории Донецкой и Луганской областей остается стабильно напряженной, что обусловлено рядом факторов.

«Существенно влияет на безопасную ситуацию Российская Федерация, которая после аннексии Крыма, завуалированно поддерживает действия террористов на Востоке Украины. С 18.00 5 сентября Вооруженные Силы Украины продолжают соблюдать режим прекращения огня на территории Донецкой и Луганской областей, - отметил министр обороны. - Однако несмотря на режим прекращения огня, ситуация на территории этих областей остается крайне напряженной, что обусловлено систематическим нарушением достигнутых договоренностей путем осуществления вооруженных провокаций со стороны боевиков против украинских военных и гражданского мирного населения».

Генерал-полковник отметил, что в разрешении конфликта на востоке Украины Министерство обороны Украины придает важное значение роли международных организаций.

«Мы продолжаем тесное взаимодействие со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ, которая работает в Украине. Признавая важную роль Миссии ОБСЕ в разрешении конфликта в Украине, мы будем и впредь оказывать поддержку сотрудникам Миссии в выполнении их задач с объективной и беспристрастной оценки ситуации на Востоке нашего государства, деятельности, направленной на прекращение вооруженного противостояния и восстановления мира», - сказал министр.

«У нас широкий список благодарности от всего сердца всем за твердую позицию, финансовую помощь, техническое содействие. Мы благодарны правительствам многих стран мира за помощь оказанную нашей стране в этой крайне сложной ситуации. Также благодарю за каждое спасенное на украинском Донбассе жизни. За время проведения АТО за рубеж направлено 41 военнослужащего, 36 раненых находятся на реабилитации, начато сотрудничество с Агентством НАТО по вопросам реализации Программы по физической реабилитации (протезирование) военнослужащих АТО», - сообщил он.

Генерал-полковник Степан Полторак также подчеркнул, что в условиях внешней агрессии против Украины и сосредоточение материальных и финансовых ресурсов в обеспечении первоочередных потребностей украинской армии обучение военнослужащих и работников ВС Украины за рубежом при содействии стран-партнеров является одним из инструментов в подготовке кадров, основываясь на опыте армий ведущих стран мира. В 2014 году спланировано подготовку 139 военнослужащих и сотрудников в 14 странах. Во время обострения военно-политической обстановки в Украине и вмешательство России во внутренние дела нашего государства, страны-партнеры согласились предоставить Украине дополнительные учебные места для подготовки украинских военнослужащих в своих военно-учебных заведениях.

«Мы остаемся открытыми и готовыми взаимодействовать для решения кризисной ситуации, в первую очередь мирным путем. Это требует наших совместных усилий. Уверен, что с вашей поддержкой, при поддержке мирового сообщества мы победим в этой борьбе. Спасибо вам за поддержку Украины в этот сложный для нас время», - отметил Полторак и пожелал представителям Киевской Ассоциации военных атташе, аккредитованных в Украине, чтобы в их странах никогда не было войны.