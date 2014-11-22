Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«За минувшие сутки мы потеряли 4 военных, еще 10 получили ранения» - сказал он.

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По словам Лысенко, двое из них подорвались на противопехотной мине возле города Счастье. При этом Лысенко отметил, что потери среди украинских военных из-за взрывных устройств сопоставимы с потерями от обстрелов.

Лысенко также сообщил, что боевики наращивают интенсивность обстрелов позиций сил АТО. В частности, террористы активизировались в районе города Дебальцево и пгт Гольмовский в предместье Горловки, обстреляв украинские позиции из реактивных установок «Град».

Также в течение прошлых суток террористы обстреливали из минометов, танков и стрелкового оружия украинских военных в Марьинском и Ясиноватском районах Донецкой области.

Террористы также «прибегли к очередной попытке штурма позиций украинских военных на территории Донецкого аэропорта. Атака террористов на Донецкий аэропорт была отбита, боевики понесли серьезные потери», - сказал Лысенко.

Кроме того, он сообщил об артиллерийских и минометных обстрелах позиции АТО на мариупольском (пгт Ольгинка) и луганском направлениях.

По словам Лысенко, продолжаются и обстрелы Бахмутской трассы, где террористы из «Градов» нанесли удары в районе г .Попасная и некоторых других населенных пунктах.