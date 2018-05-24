Президент Франции прилетел в Россию (фото)
17:56, 24 мая 2018Политика
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Макрон примет участие в экономическом форуме и встретится с Путиным.
Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой прилетел в Россию.
В аэропорту Санкт-Петербурга его встретили представители российской власти, передает ТСН.
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Французский лидер примет участие в Петербургском международном экономическом форуме.
Как сообщал УНИАН, в Кремле анонсировали переговоры президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина по Украине.
24-25 мая Макрон по приглашению Путина посетит Санкт-Петербург с официальным визитом и примет участие в качестве почетного гостя в мероприятиях Петербургского международного экономического форума.
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