Президент Франции прилетел в Россию (фото)

17:56, 24 мая 2018
Политика
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Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой прилетел в Россию.

В аэропорту Санкт-Петербурга его встретили представители российской власти, передает ТСН.

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Французский лидер примет участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Как сообщал УНИАН, в Кремле анонсировали переговоры президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина по Украине.

24-25 мая Макрон по приглашению Путина посетит Санкт-Петербург с официальным визитом и примет участие в качестве почетного гостя в мероприятиях Петербургского международного экономического форума.

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Теги: #Россия#Путин#Макрон