В Кремле анонсировали переговоры Макрона и Путина по Украине

24-25 мая Макрон посетит Санкт-Петербург.

В Кремле анонсировали переговоры президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина по Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе российского президента, 24-25 мая Макрон по приглашению Путина посетит Санкт-Петербург с официальным визитом и примет участие в качестве почётного гостя в мероприятиях Петербургского международного экономического форума.

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«Запланировано проведение переговоров на высшем уровне, в ходе которых имеется в виду обсудить развитие двустороннего российско-французского сотрудничества и актуальные международные и региональные вопросы, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сирийское урегулирование и внутриукраинский кризис», - говорится в сообщении (УНИАН: российская сторона оккупацию Крыма и части Донбасса традиционно называет «внутриукраинским кризисом»).

К подписанию подготовлен ряд совместных документов, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко заявил, что его переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в немецком Аахене 10 мая были нужны, чтобы «дожать» Россию в вопросе развертывания миротворческой миссии на Донбассе и вывода оккупационных войск с территории Украины.

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко выразила надежду на прогресс в вопросе освобождения украинских заложников после переговоров Меркель и Макрона с Путиным.

Встреча Меркель с Путиным запланирована сегодня, 18 мая в Сочи.

По данным на конец января, боевики удерживают в Донбассе 108 украинцев, более 400 человек считаются пропавшими без вести. 64 гражданина Украины являются политическими заключенными в РФ.