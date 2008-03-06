Балога: Тимошенко исказила суть договоренностей Ющенко и Путина

Руководитель Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА утверждает, что в сегодняшнем письме главе государства премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО исказила суть договоренностей об урегулировании украинско-российских отношений в сфере газопоставок, достигнутых 12 февраля в Москве президентами Виктором ЮЩЕНКО и Владимиром ПУТИНЫМ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

«Решение двух лидеров о налаживании взаимовыгодного сотрудничества в газовой сфере поданы в искаженной интерпретации, которая в народе называется «с больной головы на здоровую». В условиях ажиотажного внимания к этой важной теме письмо главы правительства дезинформирует общественность в том, что касается усилий Президента, направленных на решение проблем с поставками газа в нашу страну”, - отмечает В.Балога. По его мнению, “в то же время послание Ю.Тимошенко отдельными абзацами напоминает рекламный буклет Кабинета Министров и является, скорее, жестом для публики, чем деловым документом».

В.Балога обратил внимание на несколько моментов, которые определяют суть принятых в Москве решений. “В первую очередь, президенты В.Ющенко и В.Путин даже не обсуждали возможность экспорта газа в Украину по цене 315,6 доллара за тысячу кубометров. Во-вторых, главы государств не договаривались, что совместное предприятие, созданное компаниями «Нафтогаз Украины» и «Газпром», будет реализовывать весь импортируемый газ и газ собственной добычи на внутреннем рынке нашей страны. В-третьих, создание СП рассматривалась лишь как одна из возможных форм сотрудничества двух компаний”, - заметил глава Секретариата Президента. Он подчеркнул: “Президенты едины в том, что между «Нафтогазом» и «Газпромом» не может быть никаких коммерческих посредников, их сотрудничество должно происходить напрямую, на принципах взаимной выгоды и прозрачности. СП представляется лишь как одна из форм отношений между этими двумя субъектами, и может быть создано в случае, если и «Нафтогаз», и «Газпром» признают целесообразность такого шага».

Руководитель Секретариата напомнил, что “президентские договоренности были ясно изложенные в директивах Президента Украины, которые он утвердил на переговоры с российской стороной для урегулирования всех вопросов взаимоотношений между Украиной и Россией в сфере газоснабжения. Все последующие действия, в том числе и Кабинета Министров, должны основываться на этих директивах”.

По его словам, “есть несколько краеугольных аспектов настоящих документов. Во-первых, цена оплаты за газ, потребленный в ноябре-декабре прошлого года, составляет 130 долларов за тысячу кубов. Во-вторых, в 2008 году «Нафтогаз Украины» переходит на прямые отношения с компанией-поставщиком «Росукрэнерго», импортируемый газ должен стоить 179,5 доллара за тысячу кубометров. При этом украинской стороне было предписано не соглашаться с предложением российских партнеров о частичной замены среднеазиатского газа российским по цене 314,6 долларов. Лишь в случае необходимости разрешалось согласиться с созданием «Нафтогазом» совместного с «Газпромом» предприятия (СП-1), с равными долями в уставном фонде, для поставок среднеазиатского газа, балансирования газового спроса в Украине, реализации излишков топлива в страны Европы”.

“Также было разрешено (и также лишь при необходимости) создание СП-2, с долями 75% («Нафтогаз Украины») и 25% («Газпром») для реализации импортируемого газа на нужды промышленности, предприятий теплокоммунэнерго, бюджетных организаций. К обязательным относилось условие продажи импортного газа на границе с Россией «Нафтогаза» для последующей реализации этим СП-2”, - идет речь дальше в сообщении пресс-службы.

Как отметил В.Балога, “заявления правительства в канун визита премьер-министра в Москву о намерении начать газовые переговоры с «чистого листа», как и тезисы, изложенные в листе Ю.Тимошенко Президенту Украины, свидетельствуют или о том, что руководитель Кабмина не читала президентских директив, или об их преднамеренном искажении”. «Судя по всему, именно поэтому правительство пыталось импровизировать на переговорах в Москве. Эти экспромты и дальше продолжаются, но уже в Киеве», - прибавил В.Балога.

Руководитель Секретариата Президента отметил, что урегулирование газовых противоречий, восстановление в полном объеме поставок топлива и готовность российской стороны к продолжению взаимовыгодного партнерства в этой сфере является прямым следствием проведенных переговоров между главой государства и его российским коллегой, дополненных в ходе последнего телефонного разговора между В.Ющенком и первым вице-премьером правительства России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ. «Письмо Ю.Тимошенко лишь подтвердило давнее наблюдение: у победы сразу находится несколько авторов. Вместо этого сейчас правительству нужно как можно быстрее формализировать схему взаимовыгодного сотрудничества с Россией на этот год, выработать формулу газовых взаимоотношений на перспективу», - отметил В.Балога.

Как сообщал УНИАН, сегодня Ю.Тимошенко направила письмо В.Ющенко в ответ на обращение главы государства о ситуации в газовой сфере, опубликованное в средствах массовой информации. “Я убеждена, что мы решим все проблемы со снабжением газа, если высшее руководство Украины будет выступать с единой консолидированной позицию на международном уровне, которая основана исключительно на защите национальных интересов нашего государства”, - отмечает премьер в своем письме Президенту Украины.

“Также я поддерживаю и буду выполнять договоренности между Президентами Украины и Российской Федерации от 12 февраля в части, касающейся целесообразности немедленной нормализации отношений между нашими странами в газовой сфере”, - отметила Ю.Тимошенко. Однако, по ее словам, Кабинет Министров не может согласиться с некоторыми условиями этих договоренностей, а именно: закупкой в первом квартале 2008 года российского природного газа по цене 315,6 долларов США за тысячу кубометров газа с предоплатой; - заменой одного посредника другим путем создания совместного предприятия (СП-2) для реализации всего импортируемого и газа собственной добычи на внутреннем рынке Украины; отстранением НАК „Нафтогаз Украины” от возможности балансирования и распределения газа на внутреннем рынке Украины путем заключения соглашений и снабжения газа СП-1 (импортером газа) и СП-2. Реализация этих условий, по убеждению правительства, руководства НАК „Нафтогаз Украины” и независимых экспертов, приведет к сохранению коррупционных схем и злоупотреблений, банкротству НАК „Нафтогаз Украины” и будет противоречить национальным интересам. Также премьер сообщила, что правительство поручило НАК „Нафтогаз Украины” провести переговоры о заключении прямых договоров о снабжении газа с компанией „Газпромэкспорт” без создания каких-либо дополнительных совместных предприятий, и что НАК „Нафтогаз Украины” на сегодня готов самостоятельно реализовывать газ на внутреннем рынке Украины без каких-либо посредников.

Отметив, что “правительство полностью контролирует ситуацию, и отвечает за обеспечение газом населения и промышленности страны, бесперебойные поставки российского газа в Европу через территорию Украины”, Ю.Тимошенко выразила уверенность, что в ближайшие дни “удастся прийти к согласию с российскими партнерами о заключении контрактов и взаимных расчетов, ликвидации сомнительных посредников, исключения инцидентов и недоразумений в будущем”.