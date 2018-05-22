Лишь 17% украинцев одобряют деятельность премьера и 5% – Верховной Рады

Согласно результатам исследования, деятельность президента не одобряет 81% респондентов.

73% опрошенных украинцев не одобряют деятельность премьера и 88% - деятельность Верховной Рады.

Об этом свидетельствуют результаты опроса «Динамика общественно-политических взглядов в Украине: опрос IRI», проведенного социологической группой «Рейтинг» по заказу Международного республиканского института (IRI) в марте.

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17% опрошенных ответили, что одобряют деятельность премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, 9% сказали, что им трудно ответить на этот вопрос.

Для сравнения, в марте 2014 года 44% опрошенных украинцев не одобряли деятельность премьера, 46% - одобряли, 9% заявили, что им трудно на это ответить.

Опрос также показал, что 88% респондентов не одобряют деятельность парламента, только 5% - одобряют и 6% затруднились ответить на этот вопрос.

Напротив, в марте 2014 года деятельность ВР не одобряли 50% опрошенных украинцев, 38% относились одобрительно к ее работе и 11% сказали, что им трудно ответить.

Справка. Опрос проводился по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 15 по 31 марта 2018 года. Всего было опрошено 2400 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше, имеющих право голосовать. Выборка является репрезентативной по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта.

Допустимая погрешность не превышает 2.0%. Коэффициент охвата респондентов - 65.4%.