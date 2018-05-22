81% украинцев не одобряют деятельность Порошенко – соцопрос

Положительно оценивают деятельность главы государства Петра Порошенко лишь 12% респондентов.

81% украинцев не одобряет деятельность президента Украины Петра Порошенко.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса «Динамика общественно-политических взглядов в Украине: опрос IRI», проведенного социологической группой «Рейтинг» по заказу Международного Республиканского Института (IRI) в марте.

В то же время 7% респондентов сказали, что им трудно ответить на этот вопрос.

В марте 2014 года количество тех, кто положительно относился к деятельности президента, и тех, кто негативно оценивал ее, была примерно одинаковым. В то время, согласно результатам опроса, деятельность главы государства одобряли 47% респондентов, тогда как 42% - не одобряли, а 11% сказали, что им трудно ответить на этот вопрос.

Опрос проводился по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 15 по 31 марта 2018 года. Всего было опрошено 2400 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше, имеющих право голосовать. Выборка является репрезентативной по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта.

Допустимая погрешность не превышает 2,0%. Коэффициент охвата респондентов – 65,4%.