Общественные организации обратились в суд с требованием ликвидировать Компартию
17:43, 06 марта 2008Политика
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Заявления будут рассмотрены 11 марта
Всеукраинское общество политических узников и репрессированных и еще одиннадцать общественных организаций подали в Окружной административный суд города Киева исковые заявления об отмене Министерством юстиции государственной регистрации Коммунистической партии Украины.
Об этом говорится в письме Всеукраинского общества политических узников и репрессированных, которое имеет УНИАН.
В письме, в частности, сообщается, что Окружной административный суд Киева принял решение открыть производство в административном деле и назначить его к рассмотрению на судебном заседании 11 марта этого года. Копия соответствующего постановления суда приложена к письму.
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