Общественные организации обратились в суд с требованием ликвидировать Компартию

Всеукраинское общество политических узников и репрессированных и еще одиннадцать общественных организаций подали в Окружной административный суд города Киева исковые заявления об отмене Министерством юстиции государственной регистрации Коммунистической партии Украины.

Об этом говорится в письме Всеукраинского общества политических узников и репрессированных, которое имеет УНИАН.

В письме, в частности, сообщается, что Окружной административный суд Киева принял решение открыть производство в административном деле и назначить его к рассмотрению на судебном заседании 11 марта этого года. Копия соответствующего постановления суда приложена к письму.