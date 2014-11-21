Докладчик ПАСЕ посетит Киев и Одессу до конца ноября

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника аппарата Ассамблеи.

По его словам, Репс планирует встретиться с руководством страны для обсуждения конституционных, избирательных и судебных реформ, приоритетов нового правительства. Докладчик также обсудит в столице перспективы разрешения нынешней ситуации в стране.

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Кроме Киева Репс посетит и Одессу 27 ноября. Здесь она планирует встретиться с председателем Одесской ОГА, с руководителем регионального офиса СБУ и представителями милиции.

Это не первый визит Репс в Украину. Последний раз она посетила страну в составе мониторинговой миссии на выборах в Верховную Раду.