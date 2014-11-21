Докладчик ПАСЕ посетит Киев и Одессу до конца ноября
21:56, 21 ноября 2014Политика
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Докладчик ПАСЕ по Украине Майлис Репс (Эстония) посетит регион с 24 по 28 ноября.
Украину посетит докладчик ПАСЕ / Жак Денье, Совет Европы
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника аппарата Ассамблеи.
По его словам, Репс планирует встретиться с руководством страны для обсуждения конституционных, избирательных и судебных реформ, приоритетов нового правительства. Докладчик также обсудит в столице перспективы разрешения нынешней ситуации в стране.
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Кроме Киева Репс посетит и Одессу 27 ноября. Здесь она планирует встретиться с председателем Одесской ОГА, с руководителем регионального офиса СБУ и представителями милиции.
Это не первый визит Репс в Украину. Последний раз она посетила страну в составе мониторинговой миссии на выборах в Верховную Раду.
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